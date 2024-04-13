وزير خارجية رواندا يثمن رسالة التضامن التي بعث بها الرئيس تبون إلى نظيره كاغامي

تلقى وزير الخارجية أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا، فانسنت بيروتا.

وشكلت المكالمة فرصة لمواصلة المشاورات السياسية التي تمت مؤخراً بين الوزيرين بالعاصمة الرواندية كيغالي.

وثمن الوزير بيروتا مشاركة الجزائر في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي تعرضت لها بلاده سنة 1994. منوهاً برسالة التضامن التي بعث بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره الرواندي، بول كاغامي، بهذه المناسبة.

وتطرق الطرفان إلى الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.