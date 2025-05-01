وزير خارجية غانا: تعاون “جزائري-غاني” في مجال الدفاع والإعفاء من التأشيرة لهذه الفئة

أكد وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن العلاقات بين الجزائر وغانا هي اليوم في أحسن أحوالها.

وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كشف وزير الخارجية الغاني أن البلدين إلتزما بتعزيز علاقاتهما الثنائية. حيث قال “نحن حلفاء منذ وقت طويل، ولابد أن نعمل على تطوير هذه العلاقات”. مؤكدا مواصلة المسيرة معا لإنشاء عالم يمنح الأولوية للجانب الإنساني وللمحبة والثقة.

كما لفت إلى أن غانا لا تؤمن بالعلاقات الانتهازية بل بتلك القائمة على الثقة ومبدأ “رابح - رابح”. مضيفا بأنها ستسعى لتطوير علاقاتها مع دول منطقة الساحل”.

وفي سياق ذي صلة، أوضح أبلاكوا أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى أهمية إنشاء تعاون “جزائري-غاني” في مجال الدفاع، بسبب التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف اللذين يقوضان استقرار منطقة الساحل”. مشيرا إلى أنه تحدث، مع رئيس الجمهورية، عن “الإرهابيين الذين يسيطرون على أقاليم واسعة من مالي وبوركينافاسو والنيجر”. لافتا إلى أن “الرئيس الغاني جون ماهاما يقوم حاليا بمساع حميدة للوساطة”.

من جهة أخرى، أفاد أبلاكوا بأنه نقل لرئيس الجمهورية، تحيات أخيه، رئيس جمهورية غانا”. مشيرا الى أن الرئيس تبون كلفه بدوره بنقل دعوة لنظيره الغاني لزيارة الجزائر قبل نهاية السنة.

على صعيد آخر، استعرض الوزير فحوى المحادثات التي جمعته بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف. والتي أكد أنها كانت مثمرة، حيث تم التوقيع على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جواز السفر الدبلوماسي. كما سيتم توقيع اتفاقية ثانية تشمل حاملي جواز السفر العادي. من أجل تكثيف التبادل التجاري بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد أبلاكوا أن العمل جار لفتح خط جوي يربط مباشرة الجزائر بأكرا، معربا عن رغبة بلاده في الحصول على المزيد من المنح الدراسية للطلاب الغانيين. فضلا عن تمتين العلاقات الاقتصادية وإرساء شراكة جديدة لتزويد غانا بالنفط والغاز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور