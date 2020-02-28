وزير خارجية لوكسمبورغ :لايمكن الإعتراف قانونيا بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن،اليوم الجمعةأن بلده لاترى أي حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي مع بقاء المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

وإعتبر الوزير المستوطنات بالأمر الغيرقانوني، كما تابع حديثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ،أن أي حل مستقبلا لايمكن توافقه مع القانون الدولي.

يجب على الفلسطنيين أيضا الحق في”العيش الكريم ضمن ظروف دولتها،التي يجب أن تكون موجودة قانونا.

يذكر أن ترامب قدم مقترح خطة سلام والمعروفة بصفقة القرن ،حيث تم الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

تقترح الخطة أيضا إنشاء دولة منزوعة السلاح ،محرومة من السيطرة على حدودها ومجالها الجوي،

لم يقبل الفلسطينيون وعدد من الدول العربية هذه الخطة،لأنها تحرم الفلسطينيين من حقهم في الأراضي المنصوصة عليها في قرارات الأمم المتحدة.

