وزير خارجية نيجيريا يحل غدا بالجزائر.. هذا هو مضمون الزيارة

سيشرع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، “جيوفري أونيياما”، بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد القادر مساهل.

وحسب بيان لوزراة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، فهذه الزيارة تدوم ليومين.

سيرأس مساهل مناصفة مع نظيره النيجيري أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين.

كما ستشكل هذه الدورة للوزيرين فرصة مناسبة لتقييم حالة التعاون الثنائي و تحديد آفاق جديدة للشراكة.

من أجل الإرتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين”، حسب ذات المصدر.

و خلال اقامته بالجزائر، سيجري وزير الشؤون الخارجية النيجيري محادثات مع مسؤولين جزائريين سامين.