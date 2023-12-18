وزير خارجية نيجيريا يكشف جديد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

أكد وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار، اليوم بوهران، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر، يعرف تقدما كبيرا وملحوظا.

وفي تصريح إعلامي على هامش الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول الأمن والسلم في إفريقيا بوهران قال توغار أنه تم إحراز تقدم كبير وملحوظ في أشغال تجسيد مشروع هذا الأنبوب للغاز في الجهتين الجزائرية والنيجيرية.

واكد يوسف توغار أن الجزائر ونيجيريا تعدان من أهم الدول المنتجة للغاز، وبأن الطلب في أوروبا على هذه الطاقة يشكل فرصة لكل من الجزائر ونيجيريا والنيجر.

وللإشارة فإن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النايجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر)، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النايجيري لاسيما في الأسواق الأوروبية.