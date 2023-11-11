وزير خارجية نيكاراغوا في زيارة رسمية إلى الجزائر

يقوم وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندرس، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي الأحد والاثنين، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر ونيكاراغوا.

وستشكل الزيارة فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون والتبادل. سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما ستسمح هذه الزيارة بالتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ونيكاراغوا الى شهر سبتمبر 1981. حيث تشتركان في العديد من القيم والمثل التي توجه سياساتهما الخارجية.

ومن هذه المثل احترام القانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية ودعم القضايا العادلة. على غرار كفاح شعبي فلسطين والصحراء الغربية من أجل الحرية وتقرير المصير.