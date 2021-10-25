وزير داخلية النيجر: علاقاتنا مع الجزائر إستراتيجية ومهمة

أكد وزير الداخلية لدولة النيجر ألكاش الهادا، اليوم الإثنين. أن علاقات بلاده مع الجزائر تعتبر مهمة واستراتجية تدعو الى مستقبل مشع بين البلدين.

وقال وزير الداخلية النيجري خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية النيجرية بفندق الأوراسي:” أشكر السلطات الجزائرية على حفاوة الإستقبال.و هي تعبير عن شكر والعرفان لكل الأخوة والصداقة.”

ووصف العلاقة بين البلدين بالمهمة و الاستراتجية تدعو الى مستقبل مشع باعتبار أن النيجر دولة حدودية مع الجزائر.

وأضاف أن مجال التعاون مع الجزائر واسع جدا في المجال الاقتصادي والصحي والزراعي وفي مجال السلع.

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