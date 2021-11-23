وزير دفاع الكيان الصهيوني.. تشكل الحلف العسكري بين المغرب و الصهاينة

يستعد وزير دفاع الكيان الصهيوني، لزيارة المغرب لإبرام اتفاقية عسكرية وأمنية تهدف لتعزيز التعاون العسكري مع الرباط. كما تأتي الزيارة على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن بالصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى.

وتمهد الزيارة تمهد لإقامة تحالف عسكري يوصف بالإستراتيجي بين دولتين. حيث أن كلاهما يسعى للتوسع والاستيطان في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة باستخدام القوة العسكرية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية، أن وزير الدفاع الصهيوني، “بيني غانتس” سيتوجه إلى المغرب فى الـ 24 نوفمبر الجاري في زيارة رسمية. وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها لوزير دفاع الكيان الصهيوني على الأقل بصفة علانية. وهو المعروف عنه بأنه مقل في تنقلاته للخارج باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، لأسباب يعتقد بأنها أمنية بالدرجة الأولى.

كما ينتظر أن يتم خلال هذه الزيارة –تضيف الإذاعة- التوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري، تؤسس لقيام تحالف صهيوني–مغربي. وهذا في مجال إنتاج الأسلحة والطائرات بدون طيار (الدرون) على الأراضي المغربية.

وتحدثت مصادر إعلامية أوروبية عن إمكانية الاتفاق أيضا على تسليم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للمغرب. إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية للتصنت والاستعلامات والتنسيق وتبادل المعلومات.

حملات في المغرب رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني

وأطلقت جمعيتان مغربيتان، اليوم الثلاثاء، حملة رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، المرتقبة غدًا إلى البلاد. وجاءت الحملات وفق بيانين لكل من جمعية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” غير حكوميان.

كما قال بيان الجبهة المغربية، إنها “تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني للمغرب”. ودعت الجبهة الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية ومواطني البلاد، إلى المشاركة بوقفة احتجاجية رفضا لزيارة غانتس، الأربعاء، أمام برلمان البلاد بالرباط.

وأشارت “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، أنها تطلق حملة إعلامية وميدانية رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني، دون تفاصيل أكثر. كما أطلقت المنظمتان وسما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: “لا مرحبا بالقاتل غانتس”، حسب البيانين.

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