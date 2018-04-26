وزير دفاع الكيان الصهيوني يُريد ضم “صلاح” لجيشه

عبر وزير دفاع الكيان الصهيوني “أفيغدور ليبرمان” عن رغبته في ضم النجم الدولي الصري ولاعب ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” لجيشه.

ونشر ليبرمان سهرة الثلاثاء تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها.

“أنا أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في جيش الكيان الصهيوني”.

وجاءت التغريدة عقب قيادة صلاح فريقه الريدز لتحقيق فوز كبير بخماسية كاملة مُقابل هدفين ضد روما في دوري أبطال أوروبا.

ولم يرد صلاح لحد الأن على إستفزاز وزير دفاع الكيان الصهيوني خاصة وأن الأول معروف بإلتزامه الشديد.