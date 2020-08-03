وزير روسي: هذا موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر بالإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز “غيمالي” الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية.

وأورد الوزير الروسي: “يعمل مركز غيمالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل، نحن نأمل ان يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر”.

مضيفا: “في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين”.

وكشف الوزير، أن الشركات تستعد الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية.

هذا واعتبرت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن لقاح مركز “غيمالي”، يعتبر من أفضل اللقاحات الواعدة ضد فيروس كورونا المستجد.