وزير كويتي يستقيل من منصبه بسبب الأمطار

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي تقديم إستقالته من منصبه، وذلك على خلفية الأضرار التي نتجت عن موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وعبر الرومي في بيان إستقالته الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء أمس الجمعة “عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد”.

وأوضح أنه “إنطلاقا من مسؤوليتي الأدبية في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة، فقد تقدمت بإستقالتي إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي”.

وكانت الكويت قد تعرضت يوم الثلاثاء الماضي، لعاصفة شديدة الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل في بعض المصالح وتوقف الدراسة جزئيا بسبب غرق عدد من الطرق الرئيسية.