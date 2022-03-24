قناة النهار وزير لقلاليل: بعت عصبان مايتشبعش و فيدت 7000 في نهار بقلم النهار أونلاين نشر في 24 مارس 2022 - 23:00 شارك غرِّد أرسل 180 0 وزير لقلاليل: بعت عصبان مايتشبعش و فيدت 7000 في نهار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/2ez24 اقرأ أيضا صريح جدا: هكذا تستعد العائلات الجزائرية لشهر رمضان الكريم قناة النهار 14 مارس محمد قريشي : القسم الرياضي في قناة النهار قرب صورة الأحداث الرياضية للمواطن قناة النهار 06 مارس بعد تخفيف الشروط الصحية .. هكذا يتم إستقبال المسافرين بنقاط الدخول بالمطارات قناة النهار 22 مارس فاسألوا: حكم سجود التلاوة بعد العصر قناة النهار 18 مارس مواطنون يهنؤون مجمع لنهار بمناسبة الذكرى الـ 10 لتأسيس القناة قناة النهار 06 مارس رئيسة تحرير موقع النهار أونلاين :" رافقنا الأطباء في محنة كورونا وخسرنا زملائنا بسبب الفيروس !" قناة النهار 06 مارس حياة الطفل شعيب في خـ.ـطر.. والسبب تشـ.ـوه خلقي في الكلى قناة النهار 11 مارس أسعار البطاطا تصل لـ 150 دج ووزارة الفلاحة غائبة ..! قناة النهار 08 مارس البليدة: الرياح تتسبب في سقوط جدار على سقف منزل بأولاد يعيش قناة النهار 15 مارس نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة قناة النهار 12 مارس