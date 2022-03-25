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قناة النهار

وزير لقلاليل يوجه رسالة لوالدته.. “ماما جوتاميك”

بقلم قناة النهار
وزير لقلاليل يوجه رسالة لوالدته.. “ماما جوتاميك”
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وزير لقلاليل يوجه رسالة لوالدته.. “ماما جوتاميك”

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