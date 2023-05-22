مؤتمر العمل العربي: بن طالب يتحادث مع نظيريه الفلسطيني والقطري

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة يوم الإثنين، محادثات ثنائية مع نظيره وزير العمل القطري، الدكتور علي بن صميخ المري.

وحسب بيان للوزارة، تم عقد هذا اللقاء، على هامش أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليا في القاهرة، بمصر.

وشكل اللقاء، فرصة للتطرق لتجارب البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. والحديث عن سبل وآفاق التعاون بين الجزائر وقطر.

وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على ضرورة الرفع من مستوى التعاون الثنائي بين البلدين تطبيقا للتوصيات المنبثقة من مختلف الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر.

ومن جهة أخرى، تحادث الوزير مع نظيره الفلسطيني، نصري أبو جيش، وزير العمل.

وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل. وسبل تعزيزها لاسيما من خلال الاستفادة من خبرات وتجارب الجزائر.

كما كانت المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة بين الطرفين وكذا على مستوى الهيئات الدولية والأممية لا سيما منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية.