وزير مالية يناقش الوضع الإقتصادي والمالي للمؤسسات بعد جائحة كورونا

ناقش، اليوم الثلاثاء، وزير المالية، عبد الرحمن راوية الوضع الإقتصادي والمالي للمؤسسات الوطنية.

أجتمع وزير المالية، عبد الرحمن راوية، مع رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة والمدير العام لمجمع فينوس، كمال مولى، لمناقشة وضع المؤسسات بعد جائحة كورونا.

وتمحور الإجتماع، حسب مولى، على وجه الخصوص بالصعوبات العديدة التي يواجهها الفاعلين الاقتصاديين.

حيث أبدى وزير المالية بإهتمام للمعلومات التي قدمت إليه.

كما أشار مولى أنه وبالرغم الوضع الاقتصادي العالمي والانخفاض الحاد في أسعار النفط ، فإنه إلتمس رغبة الدولة الجدية والجادة في دعم المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وأشار كمال مولى أنه سيتم ترجمة هذا بشكل ملموس من خلال قانون المالية التكميلي.

وأكد على ضرورة تقاسم جهود إعادة البناء الاقتصادي بين جميع مكونات المجتمع بما في ذلك الفاعلين الاقتصاديين.