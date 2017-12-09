وزير ماليزي يقود احتجاجات ضد ترامب بشأن القدس

قاد الوزير ماليزي احتجاجات أمام سفارة واشنطن في كوالالمبور، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

احتج المتظاهرون، بقيادة وزير الرياضة الماليزي، من مسجد قريب بعد صلاة الجمعة إلى السفارة الأمريكية.

وقام المحتجون، بإيقاف حركة المرور وهم يرددون “عاش الإسلام” و”الدمار للصهاينة”.

ورفع العديد من المتظاهرين، لافتات كتب عليها، “فلسطين حرة”، و”القدس عاصمة فلسطين”.

وبعد تسليم مذكرة احتجاج إلى مسؤول بسفارة واشنطن.

قال الوزير إن “إعلان ترامب غير قانوني، فالقدس هي أرض محتلة، ولا يحق له حتى أن يطأ القدس”.