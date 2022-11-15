وزير مصري: غرق الإسكندرية حقيقي !

كشف وزير الري المصري هاني سويلم، عن حقيقة التهديد بغرق الإسكندرية. مؤكدا أن الأمر حقيقي لكن الدولة تستثمر وتنفذ مشروعات كثيرة من أجل العمل على حماية الشواطئ المصرية والمدينة.

كما أكد سويلم على قناة “إم بي سي مصر” أن الدولة تعمل على تنفيذ أعمال حماية على الشواطئ المصرية بالكامل،. موضحا أن ارتفاع منسوب سطح البحر في شمال الدلتا يهدد الدلتا بشكل عام وخصوصا الإسكندرية.

في حين، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية تؤثر على المياه في مصر. مضيفا أن 97 بالمائة من مياه مصر تأتي من الأمطار التي تتساقط على حوض النيل. مرددا: “نهتم بتأثيرات التغيرات المناخية”.

وأشار سويلم، إلى أن وزارة الري تهتم بمركز التنبؤ الذي يحدد حركة وكميات الأمطار التي تسقط في حوض النيل. منوها إلى أن ارتفاع سطح البحر يؤثر على الشواطئ المصرية، لكن الدولة المصرية تستثمر كثيرا في ملف حماية الشواطئ.

وأعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ (كوب27) المنعقد في مصر ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية. وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.

كما أفاد بيان من المبادرة أنه “بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي، أعلنت AIM عن زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار”. مقارنة بأربعة مليارات دولار في “كوب 26”.

وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة. ومنها إلى جانب الطرفين الأميركي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية. على ما جاء في البيان بينما وفرت المبالغ المتبقية أطرافا شاركت في مسابقة في مجال الابتكار.