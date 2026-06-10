وزير نيجيري في مؤتمر الطاقة بكندا: أنبوب الغاز العابر للصحراء ركيزة لأمن الطاقة الإقليمي والدولي

أكد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في جمهورية نيجيريا الاتحادية، إكبيريكبي إيكبو، أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل مشروعًا استراتيجيًا يربط نيجيريا بالجزائر، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي ودعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الطاقة العالمي المنعقد بمدينة كالغاري الكندية.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد من قطاع المحروقات في أشغال معرض ومؤتمر الطاقة العالمي (Global Energy Show Canada 2026)، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 11 جوان، والذي يعد من أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، بمشاركة واسعة لكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات الطاقوية العالمية والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم.

وضم الوفد الجزائري كلا من مدير التعاون الدولي بوزارة المحروقات، ومدير فرع الاستكشاف بمجمع سوناطراك، ومدراء وإطارات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).

كما شارك الوفد الجزائري في فعاليات الافتتاح الرسمي للمعرض والمؤتمر، وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، خصصت لبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز، لاسيما ما يتعلق بتطوير الحقول البترولية والغازية، والبتروكيمياء، وتقنيات الحد من الانبعاثات، ومشاريع التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، وحماية البيئة وتقليص البصمة الكربونية للصناعة الطاقوية.

كما استعرض أعضاء الوفد الجزائري الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية قطاع المحروقات، مبرزين المزايا التي يوفرها قانون المحروقات من حيث الشفافية والاستقرار القانوني والتحفيزات الموجهة للشركاء والمستثمرين. كما قدموا عرضا حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، خاصة في إطار جولة العروض الدولية «Algeria Bid Round 2026» التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، والتي تشمل سبعة محيطات استكشافية واعدة.

وجاء ذلك في سياق تسليط الضوء على المشاريع الطاقوية الاستراتيجية التي تشارك فيها الجزائر على المستويين الإقليمي والقاري، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقوية في إفريقيا.

وأشار المسؤول النيجيري إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل الغاز الطبيعي النيجيري نحو الأسواق الدولية، لاسيما الأوروبية، عبر الجزائر، مؤكدا أنه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي ودعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتندرج مشاركة الوفد الجزائري في هذا الحدث الدولي في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر في المحافل الطاقوية العالمية، والترويج للفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع المحروقات، وتطوير الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية.