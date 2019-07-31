وزير ووالي يدشنان مصنع أدوية تحول لانتاج العطور وينشط من دون سجل تجاري

إهتز قطاع الإستثمار بولاية باتنة، على وقع فضيحة مدوية، بعدما جرى الكشف عن تورط مصنع للأدوية في ممارسات وخروقات للقانون بالجملة.

القضية وما فيها هو أن لجنة تحقيق أوفدت إلى مصنع للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية إكتشفت أن المصنع مختص في إنتاج العطور.

وكان من جملة الفضائح والخروقات التي وقف عليها أعضاء لجنة التفتيش، هو أن المصنع الوهمي للأدوية، ينشط من دون سجل تجاري ولا حتى رخصة من مصالح وزارة الصحة.

والأدهى من ذلك كله، هو أن المصنع الذي تمت معاينته تم رصد أنشطة لصناعة العطور ومزيلات الروائح بداخله.

وقادت التحقيقات التي فتحتها مصالح الدرك بشأن هذه الفضيحة المدوية، إلى أن المصنع جرى افتتاحه وتدشينه من طرف وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، إلى جانب والي باتنة في ذلك الوقت محمد سلاماني.

وتنضاف هذه الفضيحة لفضائح أخرى مماثلة سجلت بباتنة، على مدار الأيام الماضية، قادت التحقيقات فيها إلى إيداع مستثمر كبير

وعدة إطارات الحبس المؤقت.

وكان على رأس تلك الفضائح ما بات يعرف باسم قضية المشروع السياحي الحموي بمدينة نقاوس.