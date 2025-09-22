وزير الاتصال يتفقد مؤسسات إعلامية وطنية

قام وزير الإتصال، زهير بوعمامة، صباح اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لعدد من المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع.

وشملت الزيارة كلا من المركز الدولي للصحافة، والمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، والوكالة الوطنية للنشر والإشهار. بالإضافة كذلك إلى المؤسسة الجزائرية للورق، حيث عاين الوزير مختلف الأقسام والمصالح واطّلع على ظروف سير العمل بها.

وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الاتصال على الوقوف ميدانيًا على واقع الهيئات التابعة لها، بما يضمن تقديم خدمة إعلامية نوعية.

