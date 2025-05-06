وزير الاتصال: الجزائر تتقدم بـ 13 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر سجلت تحسناً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025.

وقال وزير الاتصال، محمد مزيان، خلال أشغال يوم دراسي موسوم بعنوان “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان أن الجزائر احتلت المرتبة 126 عالميا، من اصل 180 دولة، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لهذا العام.

وأضاف الوزير أن الجزائر تقدمت بـ 13 مركزاً، مقارنة بالسنة الماضية، حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وبهذا الترتيب تكون الجزائر قد حققت 13 نقطة، مما يجعلها في صدارة دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من حيث حرية التعبير لسنة 2025، حسب تقرير ذات المنظمة.