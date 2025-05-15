وزير الاتصال يشارك في فعاليات يوم دراسي حول “الإعلام بالأمازيغية في الجزائر”

يشارك وزير الاتصال، محمد مزيان، هذا السبت بولاية باتنة، في فعاليات يوم دراسي موسوم بعنوان “اإاعلام بالأمازيغية في الجزائر: تثمين للتجربة واستشراف للمستقبل”.

ينظم هذا اليوم الدراسي بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة الحاج لخضر بباتنة 1، من طرف المحافظة السامية للأمازيغية وولاية باتنة. بالشراكة مع جمعية المراسلين والصحفيين الأوراس -باتنة-.

كما يعرف هذا اليوم الدراسي تنظيم عدة ورشات تعنى بترقية الإعلام في الأمازيغية بين الواقع والتطلعات. وتحديات واستشراف للمستقبل.

وتندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المؤسساتية الرامية إلى ترقية مكون الأمازيغية وتعزيز مكانته في المشهد الإعلامي الوطني.