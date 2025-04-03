وزير الاتصال يُشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، على حفل تبادل تهاني عيد الفطر المبارك.

وخلال الحفل، قدّم الوزير تهانيه لكافة الحضور، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامهم.

كما أكد مزيان على رمزية هذه المناسبة الدينية وضرورة اغتنامها لتعزيز روابط الأُلفة وأواصر المودة والأخوّة بين كافة أفراد الوزارة.

وبالمناسبة، نوّه الوزير بالجهود المبذولة من طرف العمال والموظفين، كلٌّ من موقع مسؤوليته، بغرض استمرارية الأداء وتقديم أفضل الخدمات.