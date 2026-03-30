وزير التربية يهنئ التلاميذ المتفوقين في الأولمبياد الدولية للرياضيات

تقدّم وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بأحرّ التهاني وأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز إلى التلاميذ الذين مثلوا الجزائر في الدورة السابعة للأولمبياد الدولية للرياضيات (OFM 2026)، التي جرت عن بعد بجيبوتي يوم 28 مارس 2026، وذلك عقب تحقيقهم إنجازًا متميزًا.

وبحسب بيان لوزارة التربية، فقد تمكّنت الجزائر من حصد إحدى عشرة ميدالية، توزعت بين أربع ذهبيات وثلاث فضيات وأربع برونزيات. في نتيجة تعكس المستوى المتقدم الذي بلغه التلاميذ المشاركون في هذه المنافسة العلمية الدولية.

وأشاد الوزير، على وجه الخصوص، بالتلاميذ المتوجين بالميداليات الذهبية، لا سيّما التلميذ أبو القاسمي كيان، الذي تحصل على العلامة الكاملة في فئة الأكابر، والتلميذ مال شوالي، الذي نال العلامة الكاملة في فئة الأصاغر. وهو ما يعكس تميز النخب المدرسية الوطنية وقدرتها على تمثيل الجزائر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وختم الوزير تهنئته بالتأكيد على فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مهنئًا الجزائر وأبناءها المتفوقين على هذا التتويج.