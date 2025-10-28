وزير الثقافة الموريتاني يحل بالجزائر للمشاركة في معرض سيلا 2025 

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء اليوم، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتاني الحسين ولد مدو.

وجاء ذلك في إطار زيارته للجزائر والمشاركة في افتتاح الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2025”، حيث تحل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف لهذه الدورة.

وحسب بيان للوزارة شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، سيما في مجال إنشاء الحظائر الثقافية.

كما أكدت بن دودة حرص الجزائر على تقاسم تجربتها المتميزة في هذا المجال مع الجانب الموريتاني، من خلال دراسة علمية أعدها فريق من الخبراء الجزائريين لإنشاء حضيرتين ثقافيتين بولايتي آدرار وتقانت بوسط موريتانيا.

وأوضحت بن دودة أن الدراسة ستسلم رسميا إلى الجانب الموريتاني في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشادت بن دودة بالتعاون المثمر بين الجزائر وموريتانينا في صون التراث وتثمينه في بعده الإفريقي والعربي المشترك.