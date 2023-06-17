وزير الداخلية يتفقد مشروع القرية السياحية روسيكادا بارك بسكيكدة

قام اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بزيارة تفقد إلى القرية السياحية روسيكادا بارك بولاية سكيكدة.

وزير الداخلية كان مرفوقا بالسفير السعودي د.عبدالله بن ناصر البصيري وكذا والي ولاية سكيكدة.

وتعتبر القرية السياحية روسيكادا بارك مشروع إستثماري سعودي جزائري وهو الاكبر في الجزائر. حيث يتربع على مساحة قدرها 13 هكتار بساحل العربي بن مهيدي شرق الولاية.

ويضم المشروع فندق كبير به 114 غرفة وكذا 6 شقق كبيرة وأيضا 116 شقة من صنف 3 غرف وعدد من الفبلات الفاخرة. بالإضافة إلى حظيرة للسيارات تتسع بـ 127 مركبة.

القرية السياحية روسيكادا بارك بها مركز تجاري وقاعة حفلات ومسرحا في الهواء الطلق يتسع لـ 1500 مقعد وقاعات للألعاب.

وأيضا مسبحا، محلات تجارية، كام يحتوي على مرافق رياضية، ومدرجا وحظيرة كبيرة للألعاب المائية.

وبالمناسبة أكد مراد أن هذا المشروع نتاج الشراكة الجزائرية السعودية يجسد في الميدان الديناميكية الجديدة للاستثمار التي تشهدها بلادنا.