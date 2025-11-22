وزير الداخلية يوجّه بتسوية وضعية البنايات غير المطابقة في إطار 08-15

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بتسوية وضعية البنايات غير المطابقة في إطار 15-08.

وجاء هذا خلال اللقاء المحلي الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية بفعاليات المجتمع المدني لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، أين وجه السلطات المحلية بتسوية وضعية البنايات قائلا: “سووا وضعية المواطنين في إطار القانون وأتحمل المسؤولية معكم مناصفة”.

وأكد الوزير أن كل بناية دخلت في إطار التسوية 15-08 يجب تسويتها، مشيرا أن هناك الكثير من المواطنين يستغلون قانون 15-08 ولايزالون يواصلون عمليات البناء ويطالبون بالتسوية في إطار القانون. مشيرا أن طالما أن هذا الموضوع لايزال مفتوحا فالكثير من يتأمل في التسوية .

يشار أن المشرّع سنّ إجراءات قانونية وإدارية بهدف تسوية وضعية الأبنية غير المشروعة، المخالفة لقوانين التهيئة والتعمير. وذلك من خلال قانون المطابقة رقم 08-15 الذي يرمي إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات، أو تحقيق مطابقة البنايات المنجزة، أو التي في طور الإنجاز. والتي أصبحت ظاهرة يجب تسويتها، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية محل هذه الأبنية. في حال عدم وجود سند قانوني يجعلها مطابقة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.

