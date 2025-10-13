وزير السكن يتفقد مشروع 3000 مسكن عدل بالرغاية ويؤكد على الإسراع في استكمال الأشغال

قام وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بزيارة تفقدية لمشروع 3000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” حي بورعدة في بلدية الرغاية بالجزائر العاصمة.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوزير مختلف مكونات المشروع الذي انتهت به الأشغال المتعلقة بـ العمارات وكذا التهيئة الأولية والثلاثية داخل الموقع.

كما وقف الوزير على مدى تقدم أشغال المدخل الرئيسي للحي، التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وبلغت الأشغال بها مرحلتها الأخيرة.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات تقضي بـالانتهاء من كل اللمسات الأخيرة، مع الإسراع في استكمال ربط الحي بمختلف الشبكات الحيوية. على غرار الماء، الكهرباء، والغاز. وذلك تحضيرًا لتهيئة الظروف الملائمة لتوزيع السكنات على مستحقيها في أقرب الآجال.