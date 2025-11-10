وزير الصحة يتفقد وحدة القسطرة بمستشفى فرانتز فانون وعيادة متعددة الخدمات بالبليدة

تفقد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، رفقة والي ولاية البليدة جمال الدين حصحاص، وحدة القسطرة ونبضات القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي فراتتز فانون.

واطّلع الوزير من كثب على ظروف العمل داخل هذه الوحدة، وعلى التجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة بها. ومدى جاهزية الطاقم الطبي وشبه الطبي للتكفل بحالات أمراض القلب والشرايين. لا سيما ما يتعلق بالتدخلات العاجلة في هذا المجال الدقيق، وكذا التخصصات الطبية المرتبطة بهذا المجال.

كما عاين وزير الصحة رفقة والي البليدة العيادة متعددة الخدمات “بن خدة عبد الحليم” بديار البحري، بلدية بني مراد، دائرة أولاد يعيش. والتي أصبحت تعمل بنظام 24/24 ساعة، وتضم العيادة قاعات للعلاج والفحوصات العامة والمتخصصة، على غرار طب الأطفال وطب الأسنان وغيرها من التخصصات الطبية.

وخلال تفقده مختلف أجنحة العيادة واستماعه إلى الشروحات المقدمة من طرف القائمين على هذا المرفق الصحي حول نظام العمل والخدمات المقدمة، أكد الوزير أن تعزيز وتطوير العيادات الجوارية يمثل أحد الأهداف الأساسية لوزارة الصحة الرامية إلى تحسين جودة التكفل الصحي وتقريب الخدمة الطبية من المواطن.

وشدّد الوزير على أن هذا التوجّه يعكس إرادة القطاع في ضمان رعاية صحية متكاملة وشاملة، من خلال تحسين ظروف عمل الطواقم الطبية، وتوفير التجهيزات الحديثة، وتعزيز قدرات الهياكل الصحية الجوارية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وضمان استجابة فعّالة وناجعة لاحتياجات المرضى في مختلف مناطق الولاية.