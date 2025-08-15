وزير الصحة يعزي عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة بواد الحراش

أسدى وزير الصحة عبد الحق سايحي، تعليمات باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية للمصابين في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش في العاصمة.

وحسب بيانٍ للوزارة، تنقّل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، والمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى، لمعاينة حالة الجرحى والاطمئنان على وضعيتهم الصحية.

وجاء هذا على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع مساء اليوم، والمتمثل في سقوط حافلة. ما نجم عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين. تم على الفور إسعاف المصابين ونقلهم إلى مختلف المؤسسات الصحية.

كما أسدى الوزير تعليمات باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية لضمان استمرارية التكفّل الطبي بالمصابين. وتوفير كل الإمكانيات للتكفّل الفوري بهم.

وبهذه الفاجعة الأليمة، يتقدّم وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة إطارات ومنتسبي القطاع، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسر وعائلات الضحايا. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.