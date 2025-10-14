وزير الصناعة يؤكد على تسريع رقمنة مجمع “ديفاندوس” وعصرنته لدعم الاقتصاد الوطني

ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل مع مسؤولي مجمع “ديفاندوس” (DIVINDUS). بحضور الرئيس المدير العام للمجمع وعدد من الإطارات المركزية للوزارة.

في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المجمعات الصناعية العمومية لمتابعة أدائها وتقييم واقعها الإنتاجي.

استُهل اللقاء بعرضٍ شامل قدّمه مسؤولو المجمع حول وضعيته الحالية. تضمن أهم مؤشرات الأداء الصناعي، والمشاريع قيد الإنجاز. إلى جانب العراقيل التي تواجه بعض فروعه ووحداته الإنتاجية.

وخلال مداخلته، دعا الوزير إلى إعداد دراسة تحليلية دقيقة وشاملة تشمل مختلف فروع ووحدات المجمع، لتحديد أسباب الاختلالات وتقديم حلول عملية وواقعية من شأنها رفع المردودية وتحسين الأداء. وأكد على أهمية هذا المجمع الذي يعَدُّ من أكبر المجمعات الصناعية العمومية في الجزائر. حيث يضم أكثر من 15 ألف عامل موزعين عبر التراب الوطني.

وتناول اللقاء أيضاً أبرز أنشطة المجمع ومنتجاته التي تشمل ستة قطاعات إنتاج وتحويل صناعي ضمن 14 فرعاً صناعياً تشغل نحو 140 وحدة عبر الوطن. إلى جانب نشاطات في مجالات التوزيع والخدمات والبناء والأشغال العمومية. ويساهم المجمع بمنتجاته المتنوعة في تلبية حاجيات السوق الوطنية وتعزيز سلسلة القيمة الصناعية.

وشدَّد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع رقمنة تسيير المجمع مركزياً قبل نهاية السنة الجارية. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الرقمنة في التسيير العمومي، بما يضمن مزيداً من الشفافية والفعالية الإدارية.

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين إطارات الوزارة والمجمع لمرافقة هذا الأخير في تجاوز العراقيل وتحقيق أهدافه التنموية. مبرزاً أن الهدف الأساسي يتمثل في إدماج مجمع “ديفاندوس” ضمن الكتلة الصناعية الوطنية الفاعلة. بما يعزز مساهمته في رفع الناتج المحلي الخام ودعم الإقلاع الصناعي الوطني