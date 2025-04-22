وزير الصناعة يدشّن وحدة جديدة لتصنيع الزركشة ومنتجات النسيج SARL JAZTEX

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مهدي وليد، على تدشين وحدة جديدة لتصنيع الزركشة ومنتجات النسيج “SARL JAZTEX” بالمنطقة الصناعية، سيدي خالد.

وتعدُّ هذه المنشأة الإنتاجية مختصة في صناعة البطانيات، والشرائط، والضفائر، ما من شأنه تعزيز قدرات الصناعة النسيجية محليًا وتلبية الطلب الوطني في هذا المجال الحيوي.

كما عاين الوزير عدداً من المشاريع الصناعية، وكذا انطلاق أشغال الشطر الثاني من تهيئة المنطقة الصناعية “ديرة”. وتسميتها باسم المرحوم “بورحال نور الدين”، على مساحة 250 هكتاراً.

وشدّد الوزير، خلال المعاينة، على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال في أقرب الآجال.

وأبرز الوزير أهمية ربط التصنيف الفعلي للمنطقة الصناعية بوجود مشاريع حقيقية وفعّالة على الأرض. تعكس التوجه التنموي وتساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.