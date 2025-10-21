وزير الصناعة يستقبل وفداً رفيع المستوى عن جمعية أرباب العمل الروسية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

استقبل وزير الصناعة يحيى بشير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفداً عن جمعية أرباب العمل الروسية برئاسة أليكسي إفغينيفيتش ريبيك، مرفوقاً بعدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الروسية.

وذلك بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

وحضر اللقاء الرؤساء المديرون العامون للمجمعات العمومية SNS، ACS، AGM، وElec El Djazair، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة.

وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وروسيا الاتحادية. إذ بحث الطرفان سبُل تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية. لا سيما الصناعات الكيماوية، الميكانيكية، التحويلية، والحديد والصلب، في إطار مقاربة شراكة رابح-رابح.

وأكد الوزير أن الجزائر منفتحة على شراكات منتجة ومستدامة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد تهيئ مناخاً استثمارياً محفزاً لدعم نقل التكنولوجيا، وإرساء صناعة حقيقية، وخلق قيمة مضافة مستدامة

من جهته، عبّر أليكسي إفغينيفيتش ريبيك (Aleksey Evgenievich Repik)، رئيس جمعية أرباب العمل الروسية “Business Russia”، عن اهتمام المؤسسات الروسية بإقامة شراكات صناعية فعّالة ومشاريع استثمارية في الجزائر، تسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، حرص المجلس على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الروسية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء، أكدت الأطراف على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا الاتحادية. بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويعزز التحول الصناعي الوطني، ويفتح آفاقاً واعدة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة تقوم على الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة