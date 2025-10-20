وزير المجاهدين يستقبل ثُلَّةً من رموز الثورة تحضيرًا للاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاعها

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، ثُلَّةً من المجاهدين والمجاهدات الذين ساهموا في مسيرة الكفاح الوطني.

وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وشملت هذه اللقاءات كلًّا من المجاهدة زهية خرف الله، والمجاهدة جميلة بوباشا. والمجاهد محمد معوش، رئيس مؤسسة الفريق الوطني لكرة القدم لجبهة التحرير الوطني، إلى جانب المجاهدة خديجة بلقمبور.