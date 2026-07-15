وزير المجاهدين يوقع على سجل التعازي بسفارة جمهورية غينيا

وقّع وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأربعاء، بمقر سفارة جمهورية غينيا لدى الجزائر، على سجل التعازي. باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وباسم الحكومة الجزائرية. إثر وفاة الحاجة أندريه توري.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير إلى سلطات وشعب غينيا الشقيقة، وإلى أسرة الفقيدة، أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة. مؤكداً تضامن الجزائر مع غينيا في هذا المصاب الأليم.

كما نوّه الوزير بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وغينيا، المستمدة من نضالهما المشترك وقيم التضامن والتحرر، مجدداً حرص الجزائر على تعزيز هذه الروابط بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.