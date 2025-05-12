وزير النقل يستقبل رئيس اتحاد العاصمة ويحثّه على بناء فريق قوي يشرّف الجزائر دولياً

استقبل وزير النقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة فريق اتحاد الجزائر. بحضور إطارات من وزارة النقل ومجمع الخدمات المينائية “ساربور” “SERPORT”. إضافة الى أعضاء من مجلس إدارة الفريق.



وحسب بيانٍ للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول الوضعية العامة لفريق اتحاد الجزائر، حيث أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود والاستثمار من قبل مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، لتحقيق الأهداف المسطرة.

>كما حث الوزير على البدء في التحضير لبناء فريق قوي وتنافسي للموسم الرياضي القادم، ليكون قادرًا على تحقيق نتائج إيجابية على المستوى المحلي والدولي، تليق بتاريخ النادي العريق، تشرّف الراية الوطنية وتحقق طموحات جماهيره وأنصاره.

وبخصوص مركز التكوين الخاص بالفريق، دعا الوزير إلى عقد لقاء مع مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز. للاطلاع على وضعية الأشغال وتحديد آجال الإنجاز.

من جهة أخرى، ذكر بيان لفريق اتحاد الجزائر، أن الوزير السعيد سعيود، أشاد بخبرة، سعيد عليق في التسيير الرياضي. وبالفترة الذهبية التي قضاها مع الاتحاد العاصمة. مؤكدًا سمعته الكبيرة في هذا المجال.

وقدّم الوزير في ختام اللقاء ضمانات صريحة، مؤكدًا بأنه سيكون الداعم الأول للنادي. خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر كل الجهود لإعادة البناء.

ولم يفوّت الوزير الفرصة لتثمين كل الجهود التي قدّمها رئيس مجلس الإدارة لاتحاد العاصمة السابق، عثمان سحبان، حيث أعرب له عن شكره. وبالمقابل شدّد على الإدارة الجديدة بضرورة بذل جهود أكبر.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الإدارة، عبيد بوبكر، عن شكره العميق للوزير على دعمه والتزامه. مؤكّدًا أن مخرجات هذا الاجتماع تمثّل خارطة طريق واضحة المعالم.