وزير النقل يشدد على دعم أسطول “لوجيترانس” لضمان تموين منتظم للجنوب بالوقود

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم الخميس 7 أوت 2025، اجتماعًا بمقر الوزارة، خصّص لدراسة سبل دعم أسطول مجمع “لوجيترانس”.

ويأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات النقل نحو الجنوب وتوفير التموين المنتظم بالوقود.

وحضر هذا الاجتماع كلٌّ من الرئيس المدير العام لمجمع “لوجيترانس”، المدير العام للحركية واللوجستية بوزارة النقل، وعدد من إطارات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة رفع جاهزية أسطول النقل وتعزيزه بالوسائل الضرورية. وكذا تعميق التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان فعالية أكبر في الميدان.

كما شدد الوزير على أهمية التواجد الدائم في الميدان ومتابعة العمليات عن قرب.

وأمر سعيود، بإنشاء خلايا متابعة على مستوى ولايات الجنوب لتأطير العمليات وضمان سلاسة التموين. بالإضافة إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لضمان استمرارية الخدمة لفائدة السكان والمرافق الحيوية.

كما جدد الوزير تأكيده حرص الدولة على ضمان تغطية شاملة ومنتظمة للخدمات الأساسية. وتعزيز التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق الوطن، خاصة بالجنوب.