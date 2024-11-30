وزير الإتصال: قطاعا الاتصال والثقافة من دعائم الاشعاع الفكري والحضاري والثقافي للجزائر

أكد وزير الإتصال، محمد مزيان، اليوم أن مؤسسات قطاعي الاتصال والثقافة “من دعائم الاشعاع الفكري والحضاري والثقافي للجزائر، في امتدادها الافريقي والعربي والاسلامي والعالمي”.

وخلال إشرافه رفقة وزير الثقافة والفنون على حفل توقيع اتفاقيتي تعاون بين التلفزيون العمومي الجزائري من جهة، وكل من المسرح الوطني محيي الدين باشطارزي والمركز الجزائري لتطوير السينما، اكد محمد مزيان أن توقيع الإتفاقيتين هو “تجسيد فعلي لما هو مطلوب من جسور شراكة وتعاون بين مؤسسات قطاعي الاتصال والثقافة”.

وإعتبرها مزيان “من أهم ركائز تطوير وترقية المحتوى والرصيد الثقافي والفني المستمد من الموروث الحضاري العريق والأصيل والثري للأمة الجزائرية”.

وشدد الوزير ع”لى أن هذه الشراكة بين القطاعين “مهمة حساسة ورسالة نبيلة يجب أن تتضافر وتتقاطع جهود القطاعين, قطاع الاتصال وقطاع الثقافة، لخدمتها”.

وأضاف الوزير “أنه من بين الغايات التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية، على اعتبار أن الاشعاع الفكري والحضاري والفني للأمة هو من مقومات ثقل الدولة وقوة تأثيرها ومن صميم دعائم أمنها بالمعنى الشامل”.

وبالمناسبة أشاد الوزير بهذه “الخطوة الهامة في اتجاه تعزيز التعاون والشراكة في ما بين مؤسسات القطاعين”، كونها “تؤسس بحق لتعاون أوسع وأكثر ثراء من أجل دعم وترقية الانتاج السينمائي والمسرحي الجزائري، القديم والجديد، بالتعريف به أكثر لدى الجمهور العريض, داخل وخارج الوطن”.

كما داعيا الوزير أسرتي الاعلام والثقافة “من أجل العمل في هذا الاتجاه, بما يعزز أكثر التعاون بينهما خدمة للثقافة والفكر والفن والجمال في هذا الوطن الغني والجميل”.