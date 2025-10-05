وزير الاتصال يعزي في وفاة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي

قدّم وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد الراحل الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 93 سنة. حسب ما جاء في بيان تعزية لوزارة الاتصال.

وجاء في البيان، أنه “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. لقد فقدت الجزائر اليوم مجاهداً ورجلاً وطنياً من خيرة الرجال، ومناضلاً مخلصاً لقضايا شعبه وأمته، كرّس حياته لخدمة الوطن في عديد المناصب التي تقلدها، مستعيناً على أدائها بإرث عائلي أصيل من الرصانة والحكمة والعلم والوطنية الحقّة.”

وأكد وزير الاتصال أن الراحل يُعدّ رمزاً من رموز الجزائر في ميادين السياسة والفكر والثقافة، لما قدّمه من إسهامات رائدة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة وترسيخ قيمها الوطنية.

وفي ختام البيان، عبّر الوزير بوعمامة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.“إنا لله وإنا إليه راجعون.”