وزير الاتصال: التحلي باليقظة في التعامل مع المواضيع الإعلامية التي تتناول الجزائر

قام وزير الاتصال زهير بوعمامة، اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من المؤسسات التابعة للقطاع. حيث اطلع على أقسامها و ظروف سير عملها.

وشكّل المركز الدولي للصحافة أول محطة في هذه الزيارة، التي تعد الأولى له منذ تعيينه على رأس قطاع الاتصال ضمن الحكومة الجديدة. حيث طاف بوعمامة بمختلف أقسامه، على غرار مركز التكوين في مهن السمعي-البصري وخلية الانتاج السمعي-البصري والإعلام. أين اطلع على الظروف المهنية للعمال.

كما زار الوزير مقر المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام. وتوقف بعدد من أقسامه، كمصلحة الأرشيف قاعة المجلات والملفات الصحفية, المكتبة وقاعة المطالعة.

وبفرع الرقمنة التابع للمركز، شدد وزير الاتصال على “أهمية الرقمنة التي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعميمها لتشمل كافة القطاعات”.

كما دعا بالمناسبة، إلى “التحلي باليقظة في التعامل مع المواضيع الإعلامية التي تتناول الجزائر”.

وفي الختام، زار بوعمامة مؤسسة “الجزائرية للورق”، التي تضطلع بتكوين مخزون الورق لفائدة شركات الطباعة.

