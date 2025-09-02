وزير التجارة الكونغولي في الجزائر للمشاركة في معرض التجارة البينية 

حل مساء اليوم الثلاثاء وزير الدولة وزير التجارة والتزويد والاستهلاك الكونغولي، كلود ألفونس نسيلو.

وكان في إستقباله بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق.

ويزور كلود ألفونس نسيلو الجزائر على رأس وفد هام للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية المنظم بالجزائر العاصمة.

وخلال اللقاء تناول الوزيرين أهمية الحدث الإقتصادي القاري الذي تستضيفه الجزائر، باعتباره فضاءً استراتيجياً لتعزيز الشراكات الإفريقية.

كما الطرفان تبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية، وتكريس اندماج القارة في الاقتصاد العالمي.

وفي ختام الاستقبال، جدّد الوزير ترحيبه بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، متمنياً لهم مشاركة ناجحة وإقامة طيبة بالجزائر.