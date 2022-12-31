وزير التجارة يهنىء الشعب الجزائري وموظفي قطاعه بحلول سنة 2023

هنأ وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائريين كمال رزيق الشعب الجزائري وموظفي قطاعه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023.

وكتب عبر الحساب الرسمي للوزارة في الفيسبوك بمناسبة إطلالة السنة الميلادية الجديدة 2023، يتقدم الأستاذ كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات إلى كافة إطارات وموظفي قطاع التجارة وترقية الصادرات، وإلى التجار وكل المتعاملين الاقتصاديين.

وتابع رزيق “وبالخصوص إلى شعبنا الجزائري الأبي، بأصدق التهاني وأجزل عبارات التمنيات، داعيا المولى القدير سبحانه، أن يديم عليهم نعمة الصحة وتاج العافية وأن يعيد المناسبة على وطننا الحبيب بالأمن والأمان وبالتقدم، الرقي والازدهار.”

“عــام سعيد وكـل سنة وانتـم بخير.”