وزير التربية يوجه رسالة إلى المترشحين لشهادة البكالوريا

بعث وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي برسالة رسالة إلى المترشحين المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.

الرسالة جاءت مع انطلاق هذا الموعد الوطني الهام أين وجه الوزير أصدق عبارات التشجيع والدعم للمترشحين.

وقال الوزير في رسالته “لقد وصلتم إلى هذه المرحلة بفضل سنوات من الجد والاجتهاد، وبمرافقة أساتذتكم وكافة الطاقم التربوي والإداري وأوليائكم، وإنني على يقين بأنكم تمتلكون من الكفاءة والإرادة ما يؤهلكم للنجاح والتفوّق”.

ونصح الوزير المترشحين للباكالوريا قائلأ: “تحلّوا بالثقة، والهدوء، والتركيز، واعلموا أن هذا الامتحان هو محطة من محطات حياتكم الدراسية، وليس نهاية الطريق. فاجعلوه فرصة لإبراز قدراتكم وتحقيق طموحاتكم”.

وفي الأخير قاال سعداوي “أدعو الله أن يوفّقكم جميعًا، وأن يكلّل جهودكم بالنجاح والتوفيق، في هذه المحطة وكل محطات الحياة”.