وزير الثقافة يشرف على اختتام الدورة التكوينية لرتبة مستشار ثقافي

أشرف وزير الثقافة والفنون، زُهير بَللّو، صبيحة اليوم الجمعة، على إختتام الدورة التكوينية التحضيرية لرتبة مستشار ثقافي، التي تم تنظيمها بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ببرج الكيفان.

وحسب بيان للوزارة، شارك في هذه الدورة أكثر من 160 موظفا متكونا من جميع ولايات الوطن. ينتمون إلى مديريات الثقافة والفنون، دور الثقافة، المكتبات الرئيسية للمطالعة، المتاحف. إضافة إلى مشاركين من قطاع الشبيبة والرياضة والمجاهدين.

وعبر الوزير عن سعادته بمشاركة المشاركين في هذا التكوين وفرحتهم باختتام هذه الدورة. التي وصفها بالمحطة التكوينية الهامة، مثمنا التزامهم، ومنوها بمجهودات أساتذة وموظفي المعهد في إنجاحها.

كما أكّد على أهمية التكوين المتواصل والتأهيلي في رفع أداء الموظفين. داعيًا إلى اعتماد التجديد والإبداع في إدارة وتسيير الأنشطة الثقافية والفنية مستقبلًا.

وأشاد المتربصون بسعادتهم بالحضور الشخصي وحرص الوزير على تنظيم هذه الدورة التي انتظروها منذ مدة. كما عبروا عن ارتياحهم لجودة التأطير وظروف التكوين.