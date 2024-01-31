وزير الداخلية الإيطالي في زيارة رسمية للجزائر

حل مساء اليوم الأربعاء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بالجزائر في زيارة رسمية.

وحسب بيان وزارة الداخلية الزيارة ستشكل سانحة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين قطاعي داخلية البلدين.

كما تدخل هذه الزيار في إطار تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سارجيو ماتاريلا.

وكان في إستقباله يمطار الجزائر الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد. حيث كان مرفوقا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي وكذا المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.