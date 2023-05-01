وزير الري يكشف التسعيرة الحقيقية لمياه الشرب

كشف وزير الري طه دربال حصريا لنهارTV ان الدولة تدعم مياه الشرب مثلها مثل مواد واسعة الإستهلاك. حيث أن تسعيرة الماء هي 75 دج للمتر المكعب لكن بدعم الدولة المواطن يدفع 6.3 دج.

وخلال نزوله ضيفا على حصة 52 دقيقة إقتصاد اوضح طه دربال ان سعر القاعدي للمتر المكعب الواحد هو 6.3 دينار ويتضاعف حسب إستهلاك المواطن لهذه المادة.

وقال الوزير أن متوسط سعر للمياه هو 75 دينار للمتر المكعب الواحد حيث تدخل فيها المياه الجوفية وكذا مياه البحر المحلاة حيث الفرق واضح جدا بين 6.3 دينار للمتر المكعب الواحد و75 دينار.

وأضاف دريال ان الدولة ممثلة في الجزائرية للمياه اوكافة المتعاملين للخدمة العمومية تدعم في فارق السعر المواطنين.

ومن جهته اخرى صرح الوزير أن الكثير من البلديات ترعب في ان الجزائرية للمياه تأحد الخدمة العمومية قيد الدرسة وهو يسير بوتيرة جيدة بالتنسيق وزارة المالية والداخلية.

كما أن هناك مخطط لتوجيهها إلى مؤسسة مختصة في تسيير المرفق العام لأنه يلعب دور كبير في إقتصاد المياه خاصة في التوزيع العادل بأجندة مقبولة وهو كذلك يسير بخطى متسارعة لتأخد الجزائرية للمياه زمام الامور عبر كامل التراب الوطني.