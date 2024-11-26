وزير الصحة يتباحث مع سفير سنغافورة

تباحث وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، مع السفير غير المقيم بالجزائر لجمهورية سنغافورة محمد علامي موسى.

وحسب بيان الوزارة، استعرض الطرفان النظام الصحي في كلا البلدين مع التركيز على أوجه التشابه واحتياجات كل بلد.

كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى الخدمات الصحية في مصالح الاستعجالات الطبية، مع التركيز على السياسة المنتهجة في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية.

وبالمناسبة، أشاد السفير بالإجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمجابهة جائحة كوفيد -19 .

وأضاف البيان أن الطرفان تباحثا فرص التعاون والشراكة بين البلدين. وسبل استكشافها مع دراسة سبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، والحرص على تدعيم التعاون في ما يتعلق بالخبرات والتجارب في مجال الوقاية من الأوبئة، التكوين في المجال الطبي وشبه الطبي.

وكان اللقاء فرصة لدعوة وزير الصحة السفير عن طريق القنوات الدبلوماسية لزيارة الجزائر والتعرف عن قرب على قطاع الصحة والاطلاع على التنظيم وكيفية تسيير المؤسسات الصحية في الجزائر.

بدوره، وجه السفير دعوة للوزير لزيارة بلاده والاطلاع أيضاً على قطاع الصحة بجمهورية سنغفورة.