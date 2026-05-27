وزير الفلاحة يُهنئ الجزائريين بالعيد

تقدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، بتهانيه للشعب الجزائري، داخل الوطن وخارجه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب الوزير على صفحته بفايسبوك: “أتقدّم إلى كافة الشعب الجزائري، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات. سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات. وأن يحفظ الجزائر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.

كما توجه الوزير، بأسمى عبارات التقدير والامتنان إلى كافة إطارات وموظفي وعمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وإلى فلاحينا عبر كامل ربوع الوطن. وإلى صيادينا، وإطارات وأعوان الغابات، عرفانًا بجهودهم المتواصلة وتفانيهم في خدمة الوطن، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية ثرواتنا الطبيعية.

مشيرا إلى إن هذه المناسبة المباركة تظل فرصة لتعزيز قيم التضامن والتآزر والتكافل بين الجزائريات والجزائريين.

