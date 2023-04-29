وزير المجاهدين يستقبل صديق الثورة التحريرية روجي وينتر هالتر  Roger WinterHalter

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، صديق الثورة التحريرية روجي وينتر هالتر Roger WinterHalter وزوجته بمقر الوزارة.

وحسب بيان الوزارة صديق الثورة التحريرية يقوم بزيارة إلى الجزائر، حيث سيتنقل إلى عديد الولايات للإلتقاء برفاق له إبان الثورة التحريرية، من مجاهدين. كما سيزور عديد المناطق التي تجمعه بها ذكريات كفاحه ووقوفه إلى جانب القضية الجزائرية العادلة.

واثنى العيد ربيقة خلال لقائه بـ “روجي وينتر هالتر” على موقفه والمواقف المشرفة لأصدقاء آخرين من كل ربوع المعمورة الذين ساندوا القضية الجزائرية.

كما اكد الوزير أن الجزائر لا تنسى فضل والتزام ومواقف هؤلاء الثابتة في سبيل نصرة الحق هذا وقد قام وزير المجاهدين و ذوي الحقوق.

وبالمناسبة قام العيد ربيقة بتكريم رمزي لضيف الجزائر وصديق الثورة التحريرية.

وقام صديق الجزائر بزيارة للمكتبة الرقمية وكذا الاستديو السمعي ـ البصري لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. أين أبدى بشأنهما إعجابا كبيرا مؤكدا أن الكتاب في صيغته الرقمية والتكنولوجبات الحديثة.