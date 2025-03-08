وزير النقل يكرّم عون أمن بشركة SNTF لأمانته 

كرّم وزير النقل السعيد سعيود، اليوم السبت الشاب “عبد الرحمن بن قرطبي” عون الأمن الداخلي بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نظير صونه للأمانة وتفانيه في العمل.

وجاء تكريم البطل الشاب “عبد الرحمن بن قرطبي” والذي يعمل بمحطة القطار بالشفة ولاية البليدة بعد عثر على حقيبة بها مبلغ مالي يقدر بـ 480 مليون سنتيم فحرص على إعادة الأمانة إلى أهلها كاملة.

وجرت مراسم التكريم بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الوزارة، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها، ومسيري المجمعات والمؤسسات القطاعية.

بالمناسبة، أشاد سعيود بالعمل البطولي لـ الشاب “عبد الرحمن بن قرطبي” ، وقدّم له شهادة إستحقاق، وترقيته في منصب عمله، إعترافا منه وتقديرا لنبل أخلاقه وتحليه بضمير مهني حي معتبرا إياه قدوة للشاب الجزائري الأصيل.